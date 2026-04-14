Métamorphose – Atelier d’écriture pour adultes, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
Métamorphose – Atelier d’écriture pour adultes, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers mardi 21 avril 2026.
Métamorphose – Atelier d’écriture pour adultes Mardi 21 avril, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Adultes, dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV : Médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Qui l’aurait cru ? L’âme d’une rivière sommeillait dans les eaux du petit canal et voilà qu’il se réveille ! Après avoir découvert l’exposition sur les aménagements du canal de dérivation, nous partirons en écriture pour évoquer cette mutation.
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/
Exposition à la Médiathèque : Métamorphose. Le canal deviendra rivière ! atelier d’écriture médiathèque
Ville de Nevers
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