Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert La Rue Kétanou Café Charbon Nevers

Concert La Rue Kétanou Café Charbon Nevers samedi 18 avril 2026.

Concert La Rue Kétanou

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :
2026-04-18

La Rue Kétanou, c’est plus de vingt ans de chansons, de liberté et de partage. Un groupe de scène unique, reconnu pour son énergie, sa sincérité et son goût des mots.
Rendez vous le samedi 18 avril à 20h30. Ouverture des portes à 20h.   .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25  contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Concert La Rue Kétanou

German : Concert La Rue Kétanou

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert La Rue Kétanou Nevers a été mis à jour le 2025-11-07 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)