Concert La Rue Kétanou Café Charbon Nevers
Concert La Rue Kétanou Café Charbon Nevers samedi 18 avril 2026.
Concert La Rue Kétanou
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
2026-04-18
La Rue Kétanou, c’est plus de vingt ans de chansons, de liberté et de partage. Un groupe de scène unique, reconnu pour son énergie, sa sincérité et son goût des mots.
Rendez vous le samedi 18 avril à 20h30. Ouverture des portes à 20h. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
