Réenchanter la ville – Visite guidée de Nevers, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers
Réenchanter la ville – Visite guidée de Nevers, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers jeudi 16 avril 2026.
Réenchanter la ville – Visite guidée de Nevers Jeudi 16 avril, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre
Tous publics, dès 8 ans. Tarif : 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV : MFBA – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Le choix du conférencier, portera sur un monument ou un quartier. En entrée, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts pour vous mettre l’eau à la bouche et en plat de résistance, la déambulation. Attention, Nevers peut être sucrée et épicée à la fois, bonne dégustation !
Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/
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