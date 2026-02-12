Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art Palais ducal Nevers
Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art Palais ducal Nevers vendredi 17 avril 2026.
Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les 17, 18 et 19 avril, le Palais ducal de Nevers accueillera Nevers Cité Littéraire, salon du livre et des métiers d’art, événement culturel vivant et convivial ouvert à tous les publics.
Ce salon a pour vocation de favoriser la rencontre entre les autrices et auteurs, les lecteurs, mais aussi de sensibiliser les jeunes à la lecture, à l’imaginaire et à la richesse des mots, essentiels à l’apprentissage et à l’épanouissement personnel.
Entrée par l’Office de tourisme, au 2ème étage. .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 68 31 18 chantalmilcent@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art
L’événement Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art Nevers a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Nevers