Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art Palais ducal Nevers

Salon du livre dédicacé et des Métiers d’Art

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les 17, 18 et 19 avril, le Palais ducal de Nevers accueillera Nevers Cité Littéraire, salon du livre et des métiers d’art, événement culturel vivant et convivial ouvert à tous les publics.

Ce salon a pour vocation de favoriser la rencontre entre les autrices et auteurs, les lecteurs, mais aussi de sensibiliser les jeunes à la lecture, à l’imaginaire et à la richesse des mots, essentiels à l’apprentissage et à l’épanouissement personnel.

Entrée par l’Office de tourisme, au 2ème étage. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 68 31 18 chantalmilcent@orange.fr

