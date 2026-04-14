Un mystérieux chevalier – Atelier 6/12 ans, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Un mystérieux chevalier – Atelier 6/12 ans Mardi 21 avril, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif : 5 €, sur inscription (règlement par chèques ou espèces uniquement). Lieu de RDV : CIAP – Palais ducal (rue Sabatier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Hélias, ça te parle ? Il parait que son histoire est sculptée sur la façade du Palais ducal…. Menons l’enquête pour essayer de démêler les fils de l’histoire et faire une bande-dessinée.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Activités pour les vacances (zones B et C) musée atelier

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