Atelier : Rémanences et peau de jardin, Centre Pompidou – Metz, Metz

Informations pratiques

Atelier : Rémanences et peau de jardin 19 et 20 septembre Centre Pompidou – Metz Moselle

Pour les enfants de 5 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’atelier propose la création d’une œuvre collective évolutive inspirée de la nature et de la mémoire des lieux. Les participants sont invités à contribuer à une installation artistique qui se construit au fil du temps, à la manière d’une peau organique qui recouvre et transforme l’espace.

L’œuvre prend la forme d’un grand support (rouleau ou bande de papier) mêlant une base graphique et des éléments ajoutés tel que des perles, tissus, photographie, etc…. Chaque intervention vient enrichir l’installation de l’artiste, créant une oeuvre vivante où chaque contribution trouve sa place.

Brodeuse plasticienne, issue des arts appliqués et du spectacle vivant, Margot Agnus pratique la broderie d’art depuis 2016.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

L’atelier propose la création d’une œuvre collective évolutive inspirée de la nature et de la mémoire des lieux. Les participants sont invités à contribuer à une installation artistique qui se au fil…

© Margot Agnus