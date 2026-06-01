Atelier – Rencontres allaitement, Centre de Prévention Dracénie, Draguignan

Atelier – Rencontres allaitement Mercredi 17 juin, 14h30 Centre de Prévention Dracénie Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Atelier allaitement gratuit organisé par le Centre de prévention en collaboration avec l’association Bébé Bulle.

Réservation obligatoire : elisedurdu831@gmail.com – 06 78 16 90 75

14h30 – Centre de prévention, 19 A bd du Général Leclerc

Centre de Prévention Dracénie 19 boulevard du Général Leclerc Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.centrepreventiondracenie.fr »}] [{« link »: « mailto:elisedurdu831@gmail.com »}]

Atelier allaitement gratuit