Atelier Repair café Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
Vous pouvez apporter des objets qui se tiennent dans la main – sauf les téléphones portables ou les appareils photos.
en présence d’interprètes LSF/FR
inscriptions à partir du 18 août.
La bouilloire ne fonctionne pas, le grille-pain se bloque et je ne peux plus faire de café… cela donne envie de tout mettre à la poubelle ! Alors non ! Venez plutôt apporter vos petits objets au Repair Café, à la bibliothèque. Les membres de l’association vous expliqueront comment réparer au lieu de jeter. Tout est bon pour la planète !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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