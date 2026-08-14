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Atelier Repair café Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris

Atelier Repair café Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard
Adresse
26, rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris

Vous pouvez apporter des objets qui se tiennent dans la main – sauf les téléphones portables ou les appareils photos.

en présence d’interprètes LSF/FR

inscriptions à partir du 18 août.

La bouilloire ne fonctionne pas, le grille-pain se bloque et je ne peux plus faire de café… cela donne envie de tout mettre à la poubelle ! Alors non ! Venez plutôt apporter vos petits objets au Repair Café, à la bibliothèque. Les membres de l’association vous expliqueront comment réparer au lieu de jeter. Tout est bon pour la planète !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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