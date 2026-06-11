Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Square de Champagne, Tri Troc Rennes
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Square de Champagne, Tri Troc Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Square de Champagne, Tri Troc Rennes Jeudi 9 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement.
A L’Atelier des transitions de Villejean.
De 15h à 18h.
Le Jeudi 9 Juillet 2026, Square de Champagne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00
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Square de Champagne, Tri Troc square de champagne, rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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