Ciné plein-air : « Le Garçon et la Bête » Plages de Baud Rennes Mercredi 8 juillet, 22h30 Ille-et-Vilaine

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes… C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire…

**Japon, 2016, 1h59 — À partir de 6 ans**

** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**

**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur [ete.rennes.fr](ete.rennes.fr) pour savoir si la séance est maintenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T22:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T23:59:00.000+02:00

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Plages de Baud 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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