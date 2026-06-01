Atelier réparation de vélos, Familles Rurales, Briouze
Atelier réparation de vélos, Familles Rurales, Briouze samedi 20 juin 2026.
Atelier réparation de vélos Samedi 20 juin, 10h00 Familles Rurales Orne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Atelier animé par Clément de ABCyclette qui nous accompagnera pour nous rendre autonome dans l’entretien et la réparation de nos vélos. Bon plan pour une remise en selle avant l’été !
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