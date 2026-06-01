Atelier réparation de vélos, Familles Rurales, Briouze

Atelier réparation de vélos Samedi 20 juin, 10h00 Familles Rurales Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Atelier animé par Clément de ABCyclette qui nous accompagnera pour nous rendre autonome dans l’entretien et la réparation de nos vélos. Bon plan pour une remise en selle avant l’été !