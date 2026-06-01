Racont’arts : spectacle « Bob et Casquette » Cie L’Unanime Mercredi 3 juin, 14h30 Le Rex Orne

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Le Rex 16 rue Pouline, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233628150 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.briouze@flers-agglo.fr »}]

Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Il sera question de surprises, de chaos, d’amitié, de détours, de système D et de hors-champ…