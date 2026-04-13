Atelier réparation vélos, Collège Saint Exupéry, Roubaix

Atelier réparation vélos Mercredi 29 avril, 12h00 Collège Saint Exupéry Nord

Entrée libre, aux membres du collège (enseignants, personnel éucatif, élèves et leur famille)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Avec la participation de l’association Busabiclou, nous mettons en place un atelier pour apprendre à réparer son vélo et pour encourager sa pratique. Le minibus et le matériel de réparation seront installés dans la cour des 5ème/4ème/3ème. Les intervenants de l’association et le capitaine d’équipe Stexas accueilleront les cyclstes sur le temps du midi. Cet événement est ouvert aux membres du collège, particulièrement à l’équipe STEXAS. Il s’agit de donner une ocasion pour prendre le temps de checker son vélo, avoir des conseils et réparer si besoin. La 1ère édition l’an dernier a été un moment de partage convivial. Cet événement sera le lancement de notre équipe dans le challenge mai à vélo. Un point d’écoute sera mis en place pour expliquer les démarches pour intégrer l’équipe et le challenge. En tant qu’établissement engagé dans le programme Erasmus+, nous souhaitons également lier la mobilité internationale de nos élèves à la mobilité douce locale. Cet atelier de réparation vélo concrétise notre engagement pour un ‘Erasmus Vert’

(aux membres du collège (enseignants, personnel éucatif, élèves et leur famille)

Collège Saint Exupéry 80 avenue Chénier 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Avec la participation de l’association Busabiclou, nous mettons en place un atelier réparation pour apprendre à réparer son vélo et pour encourager sa pratique, lien avec Erasmus Vert #maiàvélo #jolimoisdel’Europe #Busabiclou #atelierréparationvélo #Erasmus+ #Erasmusvert #TeamSTEXAS