Atelier Respiration & Performance Villarembert
vendredi 7 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Atelier Respiration & Performance
Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 10:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Découvrez comment optimiser votre souffle pour améliorer endurance, récupération et gestion du stress.
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Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Breathing & Performance Workshop
Learn how to optimize your breathing to improve endurance, recovery, and stress management.
L’événement Atelier Respiration & Performance Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme
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