Informations pratiques

Villarembert

Atelier Respiration & Performance

Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 10:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez comment optimiser votre souffle pour améliorer endurance, récupération et gestion du stress.

.

Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Breathing & Performance Workshop

Learn how to optimize your breathing to improve endurance, recovery, and stress management.

L’événement Atelier Respiration & Performance Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme