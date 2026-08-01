UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villarembert

Atelier Respiration & Performance Villarembert

vendredi 7 août 2026 · Villarembert

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Sentier Pied Nus Zone du Garney
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif

Villarembert

Atelier Respiration & Performance

Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 10:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Découvrez comment optimiser votre souffle pour améliorer endurance, récupération et gestion du stress.
  .

Sentier Pied Nus Zone du Garney Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Breathing & Performance Workshop

Learn how to optimize your breathing to improve endurance, recovery, and stress management.

L’événement Atelier Respiration & Performance Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme

À voir aussi à Villarembert (Savoie)