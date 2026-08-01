Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Le Grenier de Grand-père Villarembert
vendredi 7 août 2026 · Le Grenier de Grand-père · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret
Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Après-midi exceptionnelle avec le Président Ludovic Pommeret, séance de dédicaces au Grenier de Grand-père. Rencontre privilégiée avec le Président autour de son parcours et de son expérience.
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Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Be Strong : Book Signing with Ludovic Pommeret
A special afternoon with President Ludovic Pommeret, featuring a book signing at Le Grenier de Grand-père. An exclusive opportunity to meet with the President and discuss his career and experiences.
L’événement Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme
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