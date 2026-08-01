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AGENDA · Villarembert

Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Le Grenier de Grand-père Villarembert

vendredi 7 août 2026 · Le Grenier de Grand-père · Villarembert

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Grenier de Grand-père
Adresse
Galerie Charvin
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif

Villarembert

Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret

Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Après-midi exceptionnelle avec le Président Ludovic Pommeret, séance de dédicaces au Grenier de Grand-père. Rencontre privilégiée avec le Président autour de son parcours et de son expérience.
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Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English : Be Strong : Book Signing with Ludovic Pommeret

A special afternoon with President Ludovic Pommeret, featuring a book signing at Le Grenier de Grand-père. An exclusive opportunity to meet with the President and discuss his career and experiences.

L’événement Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme

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