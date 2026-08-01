Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Le Grenier de Grand-père Villarembert

Informations pratiques

Villarembert

Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret

Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Après-midi exceptionnelle avec le Président Ludovic Pommeret, séance de dédicaces au Grenier de Grand-père. Rencontre privilégiée avec le Président autour de son parcours et de son expérience.

.

Le Grenier de Grand-père Galerie Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Be Strong : Book Signing with Ludovic Pommeret

A special afternoon with President Ludovic Pommeret, featuring a book signing at Le Grenier de Grand-père. An exclusive opportunity to meet with the President and discuss his career and experiences.

L’événement Be Fort Séance de dédicace avec Ludovic Pommeret Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme