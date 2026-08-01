Be Fort Atelier Nutrition du Sportif Villarembert
jeudi 6 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Be Fort Atelier Nutrition du Sportif
Salle Charvin Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:30:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Préparation de smoothies énergétiques et energy balls pour accompagner l’effort et favoriser la récupération.
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Salle Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Be Strong : Sports Nutrition Workshop
Making energy smoothies and energy balls to fuel your workout and support recovery.
L’événement Be Fort Atelier Nutrition du Sportif Villarembert a été mis à jour le 2026-07-30 par Corbier Tourisme
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