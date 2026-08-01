UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villarembert

Be Fort Atelier Nutrition du Sportif Villarembert

jeudi 6 août 2026 · Villarembert

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Salle Charvin
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif

Villarembert

Be Fort Atelier Nutrition du Sportif

Salle Charvin Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:30:00
fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Préparation de smoothies énergétiques et energy balls pour accompagner l’effort et favoriser la récupération.
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Salle Charvin Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English : Be Strong : Sports Nutrition Workshop

Making energy smoothies and energy balls to fuel your workout and support recovery.

L’événement Be Fort Atelier Nutrition du Sportif Villarembert a été mis à jour le 2026-07-30 par Corbier Tourisme

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