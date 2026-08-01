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AGENDA · Villarembert

Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret Villarembert

vendredi 7 août 2026 · Villarembert

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Cinéma
Ville
73300 Villarembert
Département
Savoie
Tarif

Villarembert

Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret

Cinéma Villarembert Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

À 50 ans, Ludovic Pommeret réalise son rêve courir la mythique Hardrock 100, un ultra trail iconique dans le Colorado aux États-Unis. Séance suivie d’un temps d’échange et de questions-réponses avec Ludovic Pommeret.
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Cinéma Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04  info@le-corbier.com

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English : Be Strong : Screening of The American Dream with Ludovic Pommeret

At age 50, Ludovic Pommeret is fulfilling his dream: running the legendary Hardrock 100, an iconic ultra-trail race in Colorado, United States. The session will be followed by a discussion and Q&A with Ludovic Pommeret.

L’événement Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme

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