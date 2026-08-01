Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret Villarembert
vendredi 7 août 2026 · Villarembert
Informations pratiques
Villarembert
Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret
Cinéma Villarembert Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À 50 ans, Ludovic Pommeret réalise son rêve courir la mythique Hardrock 100, un ultra trail iconique dans le Colorado aux États-Unis. Séance suivie d’un temps d’échange et de questions-réponses avec Ludovic Pommeret.
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Cinéma Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
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English : Be Strong : Screening of The American Dream with Ludovic Pommeret
At age 50, Ludovic Pommeret is fulfilling his dream: running the legendary Hardrock 100, an iconic ultra-trail race in Colorado, United States. The session will be followed by a discussion and Q&A with Ludovic Pommeret.
L’événement Be Fort Projection Le Rêve Américain avec Ludovic Pommeret Villarembert a été mis à jour le 2026-07-29 par Corbier Tourisme
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