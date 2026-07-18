Atelier Retoucher et animer des photos anciennes (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Atelier Retoucher et animer des photos anciennes (Journées Européennes du Patrimoine)
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si les photos du passé reprenaient vie ? Découvrez comment l’intelligence artificielle peut animer des photographies anciennes et offrir un nouveau regard sur notre patrimoine. Un atelier étonnant, entre mémoire et innovation.
Animé par Vincent, bibliothécaire. Tout public. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 03
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English :
What if the photos in the pass%E9 came to life? Discover how artificial intelligence can bring old photographs to life and offer a new perspective on our heritage. An amazing workshop that blends memory and innovation.
L’événement Atelier Retoucher et animer des photos anciennes (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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