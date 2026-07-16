Atelier ruches sur la vie des abeilles, Domaine d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

Atelier ruches sur la vie des abeilles Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Domaine d’Ors Yvelines

Chaque groupe est limité à 10 personnes. Inscriptions à partir de 6 ans. Prérequis : ne pas se parfumer et porter des vêtements couvrants (chaussures fermées et pantalon obligatoires).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Animation sur les ruches par Xavier Denis, apiculteur

Ateliers par groupe de 10 pour approcher les abeilles avec démonstration de l’apiculteur (combinaison fournie). Inscriptions à partir de 6 ans. Prérequis : ne pas se parfumer et porter des vêtements couvrants (chaussures fermées et pantalon obligatoires).

Démonstration gratuite lors des Journées européennes du patrimoine. Chaque année, cette animation fait le bonheur des grands et des petits fait le plein ! Pensez à réserver.

Dotés d’une combinaison, vous approcherez au plus près les abeilles. L’apiculteur possède des ruches au Domaine d’Ors. Vente de miel sur place.

3 groupes de 10 pers max à 14h, 15, 16h.

Enfants acceptés à partir de 6 ans.

Lieu: barnum près du Tremplin

Réservations pour une des 3 séances (à partir de 6 ans) : 14h, 15h ou 16 h par mail : assos.xaden@free.fr

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org [{« type »: « email », « value »: « xavier.denis@fr.mcd.com »}] [{« link »: « mailto:assos.xaden@free.fr »}] La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Atelier apiculture : découverte des ruches

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