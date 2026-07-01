Visite des monuments du Domaine D’Ors: chapelle, glacière, pont galerie, communs…, Domaine d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

Visite des monuments du Domaine D’Ors: chapelle, glacière, pont galerie, communs… Samedi 19 septembre, 11h00 Domaine d’Ors Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition dans la chapelle par Florence Heliot.

Visite libre de la glacière.

Ouverture exceptionnelle de nombreux monuments.

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Visite libre

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