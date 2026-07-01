Visite guidée de Châteaufort cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort

Informations pratiques

Visite guidée de Châteaufort cité médiévale Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Châteaufort Yvelines

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette visite a lieu pendant les Journées européennes du patrimoine pour permettre de découvrir l’histoire de Châteaufort.

Châteaufort est un village médiéval qui a fait l’objet de recherches archéologiques qui ont permis de retracer son histoire au Moyen Age. T

rès célèbre sous Louis VI le Gros, Châteaufort était une Châtellenie et un doyenné regroupant 98 paroisses. Détruit par la guerre de 100 ans, il garde quelques vestiges comme le Donjon, un des plus imposants de l’Ile-de-France, des caves, un prieuré et son cellier.

Chaque visiteur recevra un guide réalisé par l’Association de la Valorisation du Patrimoine Castelfortain qui l’accompagnera dans sa visite.

Les visites auront lieu sur 4 sites, avec sur chacun un guide qui vous racontera l’histoire du village, à partir des nombreuses recherches archéologiques réalisées ces dernières années.

Mairie de Châteaufort 19 place Saint Christophe 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-valorisation-du-patrimoine-castelfortain/evenements/visite-du-centre-historique-medieval-de-chateaufort-en-yvelines »}]

Circuit découverte de la cité médiévale

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