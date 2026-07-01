Conférence sur Châteaufort, cité médiévale, suite aux fouilles archéologiques (à la salle Le Tremplin), Domaine d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

Conférence sur Châteaufort, cité médiévale, suite aux fouilles archéologiques (à la salle Le Tremplin) Samedi 19 septembre, 15h00 Domaine d’Ors Yvelines

Limité à 200 places. RDV à la salle Le Tremplin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Isabelle Caillot, archéologue EVEHA, interviendra suite aux fouilles archéologiques réalisées pendant 6 ans sur le centre historique de Châteaufort en Yvelines.

Châteaufort, comme son nom l’indique, était une châtellerie et le centre du plus vaste doyenné de Paris.

Isabelle Caillot présentera l’évolution et l’articulation entre bourg et pôles de pouvoir durant le moyen-âge.

Restent quelques vestiges comme le donjon, des caves médiévales, un cellier sous le prieuré.

Le village est devenu royal en 1118 lorsqu’il fut repris à Hugues de Crécy par Louis VI le Gros.

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Conférence sur les fouilles archéologiques de Châteaufort

©AVPC