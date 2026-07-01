Visite commentée sur l’historique du domaine d’ors et de la réserve naturelle, Domaine d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

Visite commentée sur l’historique du domaine d’ors et de la réserve naturelle Samedi 19 septembre, 10h00 Domaine d’Ors Yvelines

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée du domaine d’Ors de Châteaufort en Yvelines et de sa réserve naturelle par Françoise Martin, préisdente de l’ADVMC (Association de la Défense de la Vallée de la Mérantaise et de Châteaufort) et d’Arnaud Codant du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org [{« type »: « phone », « value »: « 0130520909 »}] La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Visite commentée

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