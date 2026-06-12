Atelier rythme et voix Le Pouliguen Le Pouliguen lundi 27 juillet 2026.

Le Pouliguen

Atelier rythme et voix Le Pouliguen

7 bis rue des marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole. .

7 bis rue des marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03

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L’événement Atelier rythme et voix Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44