Atelier sashiko #2 Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Pour les jeunes mains à partir de 11 ans, un atelier animé par la brodeuse Adeline Rofort.

Adepte d’une broderie joyeuse, créative et accessible à tous, Adeline exerce son métier dans les Hauts-de-France.

Elle conçoit et anime des ateliers sur-mesure et s’attache à transmettre le goût du geste, à encourager la créativité, à tisser du lien en brodant.

Pour cet atelier, les jeunes participant.e.s broderont un motif stylisé en utilisant la technique du sashiko, une broderie japonaise traditionnelle aux motifs simples et graphiques à l’origine destinée à réparer et renforcer les vêtements de façon esthétique.

Chacun pourra ensuite fixer son patch sur une blouse collective comme un symbole des vies multiples du vêtement — un vêtement réparé, décoré et transformé.

Pour les jeunes de 11 à 16 ans.

Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires à partir du 12 mai 2026.

Une initiation à la broderie traditionnelle japonaise

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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