Atelier Sauvages de ma rue Le Dôme Caen
Atelier Sauvages de ma rue Le Dôme Caen samedi 19 septembre 2026.
Caen
Atelier Sauvages de ma rue
Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !
Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière.
Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !
Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins.
Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occupées par des espaces naturels ou cultivés. Les Hommes ont façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits et d’espaces verts, entrecoupés de voies de communication. Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, sur la biodiversité des aires urbaines.
Nous vous invitons à prendre part à un atelier-balade pour apprendre à identifier les espèces végétales sur le chemin et ainsi contribuer à l’inventaire des plantes urbaines de la Presqu’Île dans le cadre du projet de recherche participative “Sauvages de ma rue”. Initié par l’association Tela Botanica et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) dans le cadre du réseau citoyen “Vigie nature”, ce programme vise à une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine. Venez découvrir ce programme de recherche participative, et pourquoi pas, y contribuer !
Vous souhaitez participer à cet atelier ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .
Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Sauvages de ma rue
Learn to identify the wild plants that live on Caen’s peninsula!
Cities concentrate a growing proportion of the population and a very special kind of urban nature in a small area.
L’événement Atelier Sauvages de ma rue Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Yodelice en concert + première partie Le Cargö Caen 5 mai 2026
- La Cité en Mai Festival de théâtre amateur La Cité Théâtre Caen 6 mai 2026
- Atelier Le nez au milieu du paysage Le Dôme Caen 6 mai 2026
- festival Interstice]NOVA[ Caen 6 mai 2026
- INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen 6 mai 2026