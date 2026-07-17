Atelier « Sauve ton patrimoine », Médiathèque centre-ville, Orléans

Informations pratiques

Atelier « Sauve ton patrimoine » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque centre-ville Loiret

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Vos archives et votre bibliothèque ont pris l’eau ? Venez expérimenter les gestes de premiers secours !

Des jeux de société pour sauver votre patrimoine sans vous mouiller seront aussi à votre disposition, venez les essayer !

Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

Vos archives et votre bibliothèque ont pris l’eau ? Venez expérimenter les gestes de premiers secours !

Médiathèque d’Orléans