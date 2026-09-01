Atelier savons maison Melle
samedi 28 novembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Atelier savons maison
Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Atelier pour apprendre les bases de la saponification à froid avec 3 recettes différentes.
Pour faire facilement chez soi ses propres savons solides. .
Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
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English : Atelier savons maison
L’événement Atelier savons maison Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois
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