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Atelier savons maison Melle

samedi 28 novembre 2026 · Melle

Atelier savons maison Melle

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Tiers lieu Le Betalab' 5 rue Bourgneuf
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Melle

Atelier savons maison

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Atelier pour apprendre les bases de la saponification à froid avec 3 recettes différentes.
Pour faire facilement chez soi ses propres savons solides.   .

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82  louise.simplicite@mailo.com

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English : Atelier savons maison

L’événement Atelier savons maison Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois

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