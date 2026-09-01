Informations pratiques

Melle

Atelier savons maison

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Atelier pour apprendre les bases de la saponification à froid avec 3 recettes différentes.

Pour faire facilement chez soi ses propres savons solides. .

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier savons maison

L’événement Atelier savons maison Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois