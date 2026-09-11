Atelier scketchbook sur le patrimoine du quartier Pont de Bois, Place Léon-Blum, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier scketchbook sur le patrimoine du quartier Pont de Bois Samedi 19 septembre, 14h00 Place Léon-Blum Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h à 17h, réalisez votre dessin sur le patrimoine avec l’association les Pinceaux d’Aquarelle !

La maison de quartier Jacques Brel fête le patrimoine sur la place Léon Blum.

Pour l’occasion, initiez-vous au dessin et faites une esquisse avec comme modèle le patrimoine du quartier Pont de Bois.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Place Léon-Blum Place Léon Blum 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre de 14h à 17h, réalisez votre carnet de dessins sur le patrimoine avec l’association les Pinceaux d’Aquarelle ! dessin atelier

Ville de Villeneuve d’Ascq