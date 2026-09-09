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AGENDA · Valence

Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence

mercredi 23 septembre 2026 · Tamper & Yummy · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Tamper & Yummy
Adresse
16 rue Dauphine
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
22 22 22

Valence

Atelier scrapbooking

Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez mettre en valeur vos photos de vacances, en réalisant une page 30×30 cm sur le thème Souvenirs de vacances !
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Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85  indigo07@hotmail.fr

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English :

Come showcase your vacation photos by creating a 30×30 cm page on the theme Vacation Memories !

L’événement Atelier scrapbooking Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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