Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence
mercredi 23 septembre 2026 · Tamper & Yummy · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier scrapbooking
Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez mettre en valeur vos photos de vacances, en réalisant une page 30×30 cm sur le thème Souvenirs de vacances !
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Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr
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English :
Come showcase your vacation photos by creating a 30×30 cm page on the theme Vacation Memories !
L’événement Atelier scrapbooking Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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