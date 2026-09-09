Atelier scrapbooking Tamper & Yummy Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier scrapbooking

Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Venez mettre en valeur vos photos de vacances, en réalisant une page 30×30 cm sur le thème Souvenirs de vacances !

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Tamper & Yummy 16 rue Dauphine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr

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English :

Come showcase your vacation photos by creating a 30×30 cm page on the theme Vacation Memories !

L’événement Atelier scrapbooking Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme