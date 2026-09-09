Fresque Sêma Lao Festival Walls&Love 2026 Valence
mercredi 9 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Fresque Sêma Lao Festival Walls&Love 2026
1 et 2 rue Victor Jacquet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-09
Pour cette quatrième édition, portée par l’association TBM et le collectif Sorry Graffiti avec le soutien de la Ville de Valence et de leurs partenaires, des artistes internationaux, régionaux et locaux réaliseront des œuvres dans plusieurs quartiers.
.
1 et 2 rue Victor Jacquet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.sorrygraffiti@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this fourth edition, organized by the TBM association and the Sorry Graffiti collective with support from the City of Valence and their partners, international, regional, and local artists will create works of art in several neighborhoods.
L’événement Fresque Sêma Lao Festival Walls&Love 2026 Valence a été mis à jour le 2026-08-06 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite créative Ma première mosaïque Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 9 septembre 2026
- Balade en bateau Tour des Moussaillons Quai Frédéric Mistral Valence 9 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Le Navire Valence 9 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival 2026 Valence 10 septembre 2026
- Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie La Villa Balthazar Valence 10 septembre 2026