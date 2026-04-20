Visite créative Ma première mosaïque Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Visite créative Ma première mosaïque Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 9 septembre 2026.
Valence
Visite créative Ma première mosaïque Les mercredis en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-09 10:30:00
Date(s) :
2026-09-09
En remplaçant les tesselles de marbre par des gommettes, les plus petits pourront expérimenter le principe de l’assemblage de différentes formes afin de créer un motif.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
By replacing the marble tesserae with stickers, the little ones can experiment with the principle of assembling different shapes to create a pattern.
L’événement Visite créative Ma première mosaïque Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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