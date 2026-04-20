Atelier enfants Peinture sur céramique Musée de Valence Valence

Valence

Atelier enfants Peinture sur céramique

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

enfant valentinois hors Valence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-19 14:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-08-19 2026-08-20

Avec des motifs simples inspirés par les œuvres du musée, les enfants pourront s’initier à la technique de la peinture sur un carreau de céramique… et repartir avec leur propre petit morceau de musée.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Using simple motifs inspired by the museum?s works, children can try their hand at painting on ceramic tiles? and leave with their own little piece of the museum.

L’événement Atelier enfants Peinture sur céramique Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme