Atelier enfants Peinture sur céramique Musée de Valence Valence
Atelier enfants Peinture sur céramique Musée de Valence Valence mercredi 22 juillet 2026.
Valence
Atelier enfants Peinture sur céramique
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
enfant valentinois hors Valence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-19 14:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-08-19 2026-08-20
Avec des motifs simples inspirés par les œuvres du musée, les enfants pourront s’initier à la technique de la peinture sur un carreau de céramique… et repartir avec leur propre petit morceau de musée.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Using simple motifs inspired by the museum?s works, children can try their hand at painting on ceramic tiles? and leave with their own little piece of the museum.
L’événement Atelier enfants Peinture sur céramique Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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