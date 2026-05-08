Valence

Visite guidée Les canaux de Châteauvert

Place de la paix Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-20

Au fil de l’eau, laissez-vous guider par la fraîcheur discrète des canaux qui racontent la ville autrement…

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Place de la paix Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Along the water, let yourself be guided by the discreet freshness of the canals that tell the story of the city in a different way?

L’événement Visite guidée Les canaux de Châteauvert Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme