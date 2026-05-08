Visite guidée Les canaux de Châteauvert Valence
Visite guidée Les canaux de Châteauvert Valence vendredi 17 juillet 2026.
Valence
Visite guidée Les canaux de Châteauvert
Place de la paix Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-20
Au fil de l’eau, laissez-vous guider par la fraîcheur discrète des canaux qui racontent la ville autrement…
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Place de la paix Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Along the water, let yourself be guided by the discreet freshness of the canals that tell the story of the city in a different way?
L’événement Visite guidée Les canaux de Châteauvert Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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