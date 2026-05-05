Visite guidée La RN 7, route des vacances Maison des têtes Valence
Visite guidée La RN 7, route des vacances Maison des têtes Valence vendredi 21 août 2026.
Valence
Visite guidée La RN 7, route des vacances
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 10:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Sur la mythique route des vacances, entre souvenirs d’enfance, modernité naissante et paysages urbains en transformation, la RN 7 déroule son histoire à travers Valence et invite à revivre l’âge d’or des départs en voyage.
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
On the mythical vacation route, between childhood memories, emerging modernity and transforming urban landscapes, the RN 7 winds its way through Valence, inviting you to relive the golden age of travel.
L’événement Visite guidée La RN 7, route des vacances Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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