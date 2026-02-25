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Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Parc Jouvet Valence

Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Parc Jouvet Valence dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Parc Jouvet

Adresse : Avenue de la Comète

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valence

Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-09-06 09:45:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-09-06

Le Qi Gong est un art corporel ancestral chinois qui cultive un dialogue entre le corps, l’esprit et les émotions.
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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00  info@mairie-valence.fr

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English :

Qi Gong is an ancient Chinese body art that cultivates a dialogue between body, mind and emotions.

L’événement Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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