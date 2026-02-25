Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Parc Jouvet Valence
Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Parc Jouvet Valence dimanche 12 juillet 2026.
Valence
Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-09-06 09:45:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-09-06
Le Qi Gong est un art corporel ancestral chinois qui cultive un dialogue entre le corps, l’esprit et les émotions.
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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English :
Qi Gong is an ancient Chinese body art that cultivates a dialogue between body, mind and emotions.
L’événement Découverte du Qi gong Yang Shen Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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