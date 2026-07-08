Choristes de Mickael Ferreira Les Dimanches de la Guinguette La Guinguette du Baieta Valence

Informations pratiques

Valence

Choristes de Mickael Ferreira Les Dimanches de la Guinguette

La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Cet été, les dimanches prennent un autre goût à la Guinguette du Baieta, rendez-vous à la Guinguette pour des soirées tapas, cocktails, live music & DJ sets au bord de la piscine.

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La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80

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English :

This summer, Sundays take on a whole new flavor at La Guinguette du Baieta—join us there for evenings of tapas, cocktails, live music, and DJ sets by the pool.

L’événement Choristes de Mickael Ferreira Les Dimanches de la Guinguette Valence a été mis à jour le 2026-07-03 par Valence Romans Tourisme