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Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes Valence

lundi 13 juillet 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Champ de Mars
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 10:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Les célébrations de la Fête Nationale démarreront le lundi 13 juillet sur le Champ de Mars avec une prise d’arme.
  .

Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

The National Day celebrations will begin on Monday, July 13, on the Champ de Mars with a military parade.

L’événement Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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