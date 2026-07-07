Informations pratiques

Valence

Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-13 10:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Les célébrations de la Fête Nationale démarreront le lundi 13 juillet sur le Champ de Mars avec une prise d’arme.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

The National Day celebrations will begin on Monday, July 13, on the Champ de Mars with a military parade.

L’événement Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme