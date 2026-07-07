Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes Valence
lundi 13 juillet 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 10:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Les célébrations de la Fête Nationale démarreront le lundi 13 juillet sur le Champ de Mars avec une prise d’arme.
.
Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
The National Day celebrations will begin on Monday, July 13, on the Champ de Mars with a military parade.
L’événement Cérémonie du 14 Juillet Prises d’armes Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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