Atelier Scratch Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc
mercredi 15 juillet 2026 · Espace Part'AgeS · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Atelier Scratch Espace Part’Âges
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Concevoir un jeu de labyrinthe en partant d’une feuille de papier et découvrir la
programmation de façon accessible et ludique avec Scratch (logiciel libre). Amener son PC
portable et son chargeur. Petite pause prévue pour le goûter ! A partir de 10 ans. Inscription conseillée jusqu’au 10 juillet. .
Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Atelier Scratch Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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