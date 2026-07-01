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AGENDA · Saint-Brieuc

Atelier Scratch Espace Part’Âges Espace Part’AgeS Saint-Brieuc

mercredi 15 juillet 2026 · Espace Part'AgeS · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Part'AgeS
Adresse
7 rue de la Croix
Ville
22190 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Atelier Scratch Espace Part’Âges

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Concevoir un jeu de labyrinthe en partant d’une feuille de papier et découvrir la
programmation de façon accessible et ludique avec Scratch (logiciel libre). Amener son PC
portable et son chargeur. Petite pause prévue pour le goûter ! A partir de 10 ans. Inscription conseillée jusqu’au 10 juillet.   .

Espace Part’AgeS 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Atelier Scratch Espace Part’Âges Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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