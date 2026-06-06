Food-tour sucré Balade gourmande à Saint-Brieuc Office de Tourisme Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Food-tour sucré Balade gourmande à Saint-Brieuc

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le food tour sucré, c’est un délicieux mélange de partage, de rencontres, d’histoire des lieux et de douceurs locales briochines et bretonnes !

À travers une déambulation sucrée dans le centre-ville de Saint-Brieuc, partez à la rencontre d’artisans passionnés souhaitant vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs spécialités incontournables. Pâtisseries, chocolats, biscuits et autres gourmandises rythmeront ce parcours convivial. Votre guide partagera également avec vous ses connaissances sur l’histoire et les traditions gourmandes locales.

Départ à 14h

Groupes sur réservation toute l’année.

Durée 2h20 environ

Sur réservation

Prévoir une gourde

Prévenir l’Office de Tourisme en amont en cas d’allergie, de régime particulier ou d’intolérance.

Conseillée à partir de 15 ans

Visite assurée à partir de 4 personnes

Vous aurez l’occasion de découvrir les commerces suivants* le Comptoir de la Crêpe, la Cave des Champs, la Duchesse de Rohan, Johann Dubois artisan chocolatier breton, la Biscuiterie Brieuc …

(* Liste des commerçants participants susceptible d’être modifiée selon l’ouverture des commerces). .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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English :

L’événement Food-tour sucré Balade gourmande à Saint-Brieuc Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme