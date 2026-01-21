Spectacle Terra Mater Place de la Résistance Saint-Brieuc
Spectacle Terra Mater Place de la Résistance Saint-Brieuc samedi 27 juin 2026.
Spectacle Terra Mater
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les élèves du conservatoire investissent le théâtre Louis Guilloux pour un spectacle haut en couleurs costumes, lumières, ballets et créations, tous les ingrédients nécessaires à la confection de ce moment magique attendu sont réunis pour nous faire rêver une nouvelle fois. .
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
