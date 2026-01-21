Spectacle Terra Mater Place de la Résistance Saint-Brieuc

Spectacle Terra Mater

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les élèves du conservatoire investissent le théâtre Louis Guilloux pour un spectacle haut en couleurs costumes, lumières, ballets et créations, tous les ingrédients nécessaires à la confection de ce moment magique attendu sont réunis pour nous faire rêver une nouvelle fois. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Terra Mater Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme