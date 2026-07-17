Atelier sculpture au papier maché – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier sculpture au papier maché – festival MUSIC’LY 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 16 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Donnez corps à votre imaginaire en explorant la technique du papier mâché et le travail de la matière.

A partir de 10 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/c61dad94-b749-4cf1-9a70-e0b746c21bbf/Atelier-sculpture-en-papier-mache »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Philippe Barthès