Cuisery

Atelier sculpture

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-27

Pour les enfants de 8 à 12 ans (adulte accompagnant requis).

Sculptez le bois, matière noble, en lui donnant forme à l’aide d’outils. Laissez libre cours à votre imagination pour créer figurines d’animaux, bonhommes ou objets uniques ! .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Atelier sculpture

L’événement Atelier sculpture Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN