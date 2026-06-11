Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Séance planétarium

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14

A partir de 7 ans.

Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au coeur de l’univers. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Séance planétarium

L’événement Séance planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN