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Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery

Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Séance planétarium

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14

A partir de 7 ans.
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au coeur de l’univers.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Séance planétarium

L’événement Séance planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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