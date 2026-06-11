Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery
Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery vendredi 10 juillet 2026.
Cuisery
Séance planétarium
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14
A partir de 7 ans.
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au coeur de l’univers. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Séance planétarium
L’événement Séance planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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