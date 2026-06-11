La forêt du blaireau tout-petits Rue de l’Église Cuisery vendredi 10 juillet 2026.

Cuisery

La forêt du blaireau tout-petits

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-06

Une promenade naturaliste, ludique et sensorielle au cœur de la forêt, sur les traces du Blaireau, au rythme des tout-petits. Pour les enfants de 2 à 3 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La forêt du blaireau tout-petits

L’événement La forêt du blaireau tout-petits Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN