La forêt du blaireau tout-petits Rue de l’Église Cuisery
La forêt du blaireau tout-petits Rue de l’Église Cuisery vendredi 10 juillet 2026.
Cuisery
La forêt du blaireau tout-petits
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-06
Une promenade naturaliste, ludique et sensorielle au cœur de la forêt, sur les traces du Blaireau, au rythme des tout-petits. Pour les enfants de 2 à 3 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : La forêt du blaireau tout-petits
L’événement La forêt du blaireau tout-petits Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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