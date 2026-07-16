UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Atelier sculpture en matériaux recyclés – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · UCLy - Université Catholique de Lyon · Lyon

Atelier sculpture en matériaux recyclés – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
UCLy - Université Catholique de Lyon
Adresse
10 place des archives 69002 Lyon
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 6 personnes par atelier.

Atelier sculpture en matériaux recyclés – festival MUSIC’LY 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 6 personnes par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Transformez de simples bidons en sculptures originales et découvrez comment les matériaux recyclés peuvent devenir de véritables œuvres d’art. Une manière créative de donner une seconde vie aux objets du quotidien.
A partir de 12 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/d138991a-6349-4e30-894e-000003b3dbf7/Atelier-sculpture-en-materiaux-recycles »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet
Journées européennes du patrimoine

© Plastic Baroc

À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)