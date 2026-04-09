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Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween Chemillé Chemillé-en-Anjou

Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween Chemillé Chemillé-en-Anjou mardi 27 octobre 2026.

Lieu : Chemillé

Adresse : 1 rue de l'Arzillé

Ville : 49120 Chemillé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 27 octobre 2026

Fin : mardi 27 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8.5 8.5 8.5

Chemillé-en-Anjou

Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Sorcières, sorciers, monstres, ou fées…C’est à vous de choisir !
Dans cet atelier créatif, les enfants fabriqueront leurs terrifiants déguisements d’Halloween et accessoires à partir d’éléments naturels feuilles, branches, fleurs séchées et autres trésors du jardin.   .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98  contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Witches, sorcerers, monsters or fairies?the choice is yours!

L’événement Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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