Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Sorcières, sorciers, monstres, ou fées…C’est à vous de choisir !

Dans cet atelier créatif, les enfants fabriqueront leurs terrifiants déguisements d’Halloween et accessoires à partir d’éléments naturels feuilles, branches, fleurs séchées et autres trésors du jardin. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Witches, sorcerers, monsters or fairies?the choice is yours!

L’événement Atelier Se déguiser au jardin spécial Halloween Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges