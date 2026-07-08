Atelier secrets d’écorces Centre Social Val’Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Atelier secrets d’écorces Centre Social Val’Mauges

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Participez en famille à une aventure douce et vibrante au cœur de la nature lors de cette animation proposée par la compagnie D’où vient le vent .

Le Centre Social Val’Mauges s’associe à la compagnie D’où vient le vent pour proposer une animation conçue pour les parents et les enfants. Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme départemental des Rendez-vous Nature en Anjou et invite les participants à découvrir l’environnement local de manière originale.

De la douceur méditative passée à regarder un arbre jusqu’à la folle chasse aux trésors de la fée chlorophylle une aventure douce et vibrante à partager en famille.

Cette animation est ouverte aux familles. Sur inscription. .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Bring the whole family along for a gentle and exciting adventure in the heart of nature during this event presented by the company D’où vient le vent.

L’événement Atelier secrets d’écorces Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges