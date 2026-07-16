Atelier sécurité informatique, Bibliothèque Choiseul, Versailles
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Atelier sécurité informatique Mercredi 23 septembre, 14h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines
Sur inscription dès le 22 août
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 90 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.
La navigation et les achats sur internet comportent des risques, cet atelier propose de découvrir comment s’en prémunir et naviguer en toute sécurité.
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