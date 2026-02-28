Atelier sensoriel Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Atelier sensoriel

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Initiez-vous à l’art de la dégustation et apprenez à ressentir les arômes, les équilibres qui font les différentes identités de nos terroirs.

Au programme

– Visite de la cave

– Dégustation des cuvées du Domaine

– Initiation à la dégustation

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 février 2026 de 10h à 12h.

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 12h. .

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

Initiate yourself to the art of wine tasting and learn how to sense the aromas and balance that make up the different identities of our terroirs.

